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Сегодня, 08:26

Кацалапов об ошибке в ритм-танце на Олимпиаде: «Случайность, из-за которой мы потеряли много баллов»

Синицина и Кацалапов прокомментировали ошибку в ритм-танце на Олимпиаде
Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпиады-2022.

«Как будто конек попал в след. Очень обидно, потому что вся программа прошло хорошо. Это просто случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Теперь будем спокойнее. Нужно все держать под контролем», — сказала Кацалапов.

«Очень обидно, в хорошем настроении катались. И так получилось», — отметила Синицина.

Пара показала результат в 85,05 балла и заняла второе место. Первое место заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,56), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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