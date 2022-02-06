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Сегодня, 08:18

Кацалапов: «Камила Валиева откатала безупречно, мы очень счастливы за нее»

Никита Кацалапов похвалил Валиеву после ее победы в короткой программе командного турнира Олимпиады
Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов высказался о победе Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня замечательный день. Камила откатала безупречно, мы очень счастливы за нее. И, конечно, Марк, он великолепнейшим образом завершил соревновательный день. Откатать блестяще, на полную катушку, исполнил все чисто. Мы рады и счастливы. Валиева в отличной форме.

Почему на льду не проявляется хрупкость Камилы? Этот вопрос нужно задать Этери. Видимо, у нее есть секрет. Я сам удивляюсь. Хрупкая - мы так говорим по-русски, она очень юная, милая. Но на льду она очень сильная», — сказал Кацалапов.

15-летняя россиянка выиграла короткую программу у женщин в рамках командного турнира. За тройной аксель она получила 11,31 балла. Всего она набрала 90,18 балла. Сборная России идет на первом месте в командном турнире.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Никита Кацалапов
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