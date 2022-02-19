Александр Горшков: «Наши пары катались очень хорошо. Каждый из них практически сделал максимум»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что выступающие в соревнованиях спортивных пар, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрировали максимум своих возможностей в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Могу сказать, что наши пары сегодня катались очень хорошо. Каждый из них практически сделал максимум. У Тарасовой и Морозова это был лучший прокат. Мишина и Галлямов очень хорошо прокатали. Я думаю, что и Бойкова с Козловским тоже, несмотря на незначительную помарку», — сказал Горшков ТАСС.

Тарасова и Морозов заняли второе место. Золотые медали завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Четвертыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.