Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 20:17

Александр Горшков: «Наши пары катались очень хорошо. Каждый из них практически сделал максимум»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что выступающие в соревнованиях спортивных пар, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрировали максимум своих возможностей в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Могу сказать, что наши пары сегодня катались очень хорошо. Каждый из них практически сделал максимум. У Тарасовой и Морозова это был лучший прокат. Мишина и Галлямов очень хорошо прокатали. Я думаю, что и Бойкова с Козловским тоже, несмотря на незначительную помарку», — сказал Горшков ТАСС.

Тарасова и Морозов заняли второе место. Золотые медали завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Четвертыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Источник: https://tass.ru/sport/13769503
Александр Горшков (фигурное катание)
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Петухов считает, что Большунова можно считать королем лыжных гонок
Итоги парного турнира на Олимпиаде! Live с Бетиной Поповой — в 21:00
Духовник олимпийской сборной России отслужит ночную литургию перед хоккейным финалом Олимпиады
Финские тренеры в России и русские хоккеисты в Финляндии. Истории перед финалом Олимпиады
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 20 февраля
«Мы запомним это навсегда». Словаки наказали шведов за пассивность и впервые в истории взяли медали Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео произвольной программы Тарасовой и Морозова на Олимпиаде-2022

Итоги парного турнира на Олимпиаде! Live с Бетиной Поповой — в 21:00
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости