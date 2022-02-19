Синицина поделилась эмоциями от выступления Тарасовой и Морозова на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, опубликовала совместное фото с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

19 февраля они завоевали серебряные медали по итогам турнира спортивных пар.

«Как же я за вас рада», — написала Синицина в Instagram.

Сторис Виктории Синициной. Фото Instagram

Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая выиграли золото Олимпийских игр. Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров.