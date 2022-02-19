Синицина — о серебре Тарасовой и Морозова: «Рада за вас»
Синицина поделилась эмоциями от выступления Тарасовой и Морозова на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, опубликовала совместное фото с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.
19 февраля они завоевали серебряные медали по итогам турнира спортивных пар.
«Как же я за вас рада», — написала Синицина в Instagram.
Сторис Виктории Синициной.
Фото Instagram
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