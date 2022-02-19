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Сегодня, 20:29

Синицина — о серебре Тарасовой и Морозова: «Рада за вас»

Синицина поделилась эмоциями от выступления Тарасовой и Морозова на Олимпиаде в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Виктории Синициной.
Фото Instagram

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, опубликовала совместное фото с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

19 февраля они завоевали серебряные медали по итогам турнира спортивных пар.

«Как же я за вас рада», — написала Синицина в Instagram.

Сторис Виктории Синициной. Фото Instagram
Сторис Виктории Синициной.
Фото Instagram

Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая выиграли золото Олимпийских игр. Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров.

Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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