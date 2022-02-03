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Сегодня, 20:20

Ирина Роднина: «Личные соревнования фигуристов интереснее командных»

Анна Горшкова
Корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью «СЭ» поделилась мнением о соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде.

Ирина Роднина. «В Пекине будет наиболее жесткая из всех зимних Олимпиад». Интервью трехкратной чемпионки Игр Ирины Родниной

«Я не до конца понимаю командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде. Только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль. Чисто с точки зрения фигурного катания это не очень интересно. По крайней мере мне. Вот личные соревнования — другое дело», — сказала Роднина.

Ранее был определен состав сборной России на командный турнир Олимпиады-2022.

В пятницу, 4 февраля, на Играх стартуют командные соревнования по фигурному катанию. Будут представлены короткие программы у мужчин и спортивных пар, и ритм-танец в танцах на льду. Завершатся командные выступления в понедельник, 7 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Ирина Роднина
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