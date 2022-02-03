Ирина Роднина: «Личные соревнования фигуристов интереснее командных»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью «СЭ» поделилась мнением о соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде.

«Я не до конца понимаю командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде. Только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль. Чисто с точки зрения фигурного катания это не очень интересно. По крайней мере мне. Вот личные соревнования — другое дело», — сказала Роднина.

Ранее был определен состав сборной России на командный турнир Олимпиады-2022.

В пятницу, 4 февраля, на Играх стартуют командные соревнования по фигурному катанию. Будут представлены короткие программы у мужчин и спортивных пар, и ритм-танец в танцах на льду. Завершатся командные выступления в понедельник, 7 февраля.