Определен состав сборной России на командный турнир Олимпиады-2022

По информации «СЭ», определен состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских игр-2022 в Пекине. Командные соревнования пройдут 4, 6 и 7 февраля в Столичном дворце спорта.

Официально состав сборной России на данный турнир пока не назван. Ожидается, что список будет оглашен 3-го февраля. По информации «СЭ», на тренировки командного турнира выходили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Днем ранее в тренировке командника участвовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ожидается, что с высокой долей вероятности именно эти фигуристы будут представлять Россию в командном турнире в коротких программах. Компанию им составит действующая чемпионка Европы и России Камила Валиева, которая на утренней тренировке катала короткую программу.

Ранее сообщалось, что по информации «СЭ» состав сборных на командный турнир фигуристов в Пекине объявят 3 февраля после 21.00 по местному времени (16:00 мск). По правилам ISU дедлайн стоял на 10.00 по местному (5.00 мск), но исходя из желания команд узнать результаты ПЦР-тестов своих спортсменов по итогам дня, было принято решение о переносе.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине