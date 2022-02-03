Гербольдт оценила состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир на Олимипаде в Пекине

Фигуристка Катарина Гербольдт оценила состав сборной России на короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Выставлены наши лидеры, лучшие спортсмены. Конкуренты есть всегда, поэтому скидывать кого-то со счетов не стоит. Но у нас, думаю, лучший состав, и конкурировать со сборной России будет крайне сложно. Но и Америка, и Канада, и другие страны будут пытаться это делать», — приводит «Газета.Ru» слова Гербольдт.

Сегодня, 3 февраля, стало известно, что Россию в короткой программе представят Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), а также пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (парное катание). Кацалапов стал капитаном команды. Имя спортсменки, которая представит сборную России в женском одиночном катании, будет объявлено завтра.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пройдет с 4 по 7 февраля.