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Сегодня, 11:11

Гончаренко о старте командного турнира на Олимпиаде: «Наши сделали свой максимум, оставили хорошее впечатление»

Гончаренко поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристов в первый день командного турнира
Иван Торопцев
Корреспондент

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление российских фигуристов в первый день командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Считаю, наши спортсмены сделали свой максимум, оставили очень хорошее впечатление. Была видна борьба и высочайший уровень наших спортсменов. Марк Кондратюк — молодец! Он открывал и задал тон борьбы и прекрасных чистых выступлений. Прекрасно выступили наши танцоры, каких-то копеечек им не хватило, чтобы быть первыми.

Что касается парного катания, то я считаю, что у китайцев было преимущество в том, что они выступали дома: сыграла роль эмоциональная составляющая судей, потому что наши ребята были просто великолепны. Это соревнования, всегда бывают какие-то моменты, которые могут нам не очень нравиться. Какие? То, что ставят судьи в «+» или «-», субъективные баллы, зависящие от человека.

Одному очень понравился элемент, другому просто понравился — от этого зависит количество баллов. Дело не в том, что кто-то допустил ошибку, а идет чисто эмоциональный момент. Но надо до конца бороться и доказывать. Тем интереснее и больше интрига. Впереди произвольная программа и выступление наших прекрасных дам. У нас есть все шансы побороться за 1 место», — приводит Sport24 слова Гончаренко.

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 баллами, на первой строчке идет команда США с 28 очками.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.

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Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-02-04-nashi-sportsmeny-sdelali-svoy-maksimum-ostavili-khorosheye-vpechatleniye-goncharenko-o-vystuplenii-figuristov-na-oi
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Инна Гончаренко
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