Гончаренко о старте командного турнира на Олимпиаде: «Наши сделали свой максимум, оставили хорошее впечатление»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление российских фигуристов в первый день командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Считаю, наши спортсмены сделали свой максимум, оставили очень хорошее впечатление. Была видна борьба и высочайший уровень наших спортсменов. Марк Кондратюк — молодец! Он открывал и задал тон борьбы и прекрасных чистых выступлений. Прекрасно выступили наши танцоры, каких-то копеечек им не хватило, чтобы быть первыми.



Что касается парного катания, то я считаю, что у китайцев было преимущество в том, что они выступали дома: сыграла роль эмоциональная составляющая судей, потому что наши ребята были просто великолепны. Это соревнования, всегда бывают какие-то моменты, которые могут нам не очень нравиться. Какие? То, что ставят судьи в «+» или «-», субъективные баллы, зависящие от человека.



Одному очень понравился элемент, другому просто понравился — от этого зависит количество баллов. Дело не в том, что кто-то допустил ошибку, а идет чисто эмоциональный момент. Но надо до конца бороться и доказывать. Тем интереснее и больше интрига. Впереди произвольная программа и выступление наших прекрасных дам. У нас есть все шансы побороться за 1 место», — приводит Sport24 слова Гончаренко.

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 баллами, на первой строчке идет команда США с 28 очками.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.