Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» оценил итоги первого дня выступлений российских фигуристов в командном турнире.

«Это все-таки командный турнир. Все зависит от того, на каком месте Камила Валиева закончит короткую программу, насколько близко будет американка. Если спортсменка из США займет второе место при условии первого у России, наше отставание сократится с 2-х баллов, до одного. Но в то же время, насколько я заметил, американка как в течение сезона была нестабильна, так и сейчас, на тренировках не всегда чисто выступает. Она может, например, завалить короткую программу. Здесь не то, чтобы лотерея, это спорт. Так что, здесь работает тактика. Будем смотреть уже после женской короткой программы, какие замены нужно делать. Но тем же самым будут заниматься и американцы. Здесь от каждого вида зависит многое. Хочется отдельно поблагодарить Марка Кондратюка. Он выступил на свой максимум. Доказывает, что неспроста выиграл чемпионат России, европейское первенство. Он очень сильно помог нашей команде» — сказал Ягудин «СЭ».

По итогам первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России занимает второе место с 26 очками, лидером является команда США с 28 очками.

Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.