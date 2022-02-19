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Сегодня, 19:20

Глейхенгауз: «Все спортсмены — гордость страны. Мы никогда не сдадимся!»

Глейхенгауз подвел итоги выступления подопечных на Олимпийских играх в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвел итоги соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Все спортсмены — гордость страны! Спасибо тем, кто верит в нас, наших ребят и девушек! Ваша любовь и поддержка помогает нам пройти через многое! Мы никогда не сдадимся!» — написал Глейхенгауз в Instagram.

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

В турнире одиночниц подопечные Тутберидзе завоевали золото и серебро. Анна Щербакова стала первой, а Александра Трусова второй.

В парном катании серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они занимаются с группой Тутберидзе с апреля 2021 года.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Даниил Глейхенгауз
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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