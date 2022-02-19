Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвел итоги соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Все спортсмены — гордость страны! Спасибо тем, кто верит в нас, наших ребят и девушек! Ваша любовь и поддержка помогает нам пройти через многое! Мы никогда не сдадимся!» — написал Глейхенгауз в Instagram.

В турнире одиночниц подопечные Тутберидзе завоевали золото и серебро. Анна Щербакова стала первой, а Александра Трусова второй.

В парном катании серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они занимаются с группой Тутберидзе с апреля 2021 года.