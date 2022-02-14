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Сегодня, 05:51

Смолкин: «Могли где-то выступить получше, но в целом довольны нашими программами»

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий с Дианой Дэвис прокомментировал результат произвольного танца на Олимпиаде в Пекине.

Ранее танцоры откатали программу, набрав в сумме 179.82 балла.

«Наверное, показали то, на что сейчас способны. Могли где-то выступить получше, но в целом довольны нашими программами. Сложно сказать, отличаются ли Олимпийские игры от других турниров, учитывая, что здесь многое другое. Сегодня мы думали только о нашем прокате, больше нас ничего не волновало. Мы довольны, что вся команда в Мичигане следила за нами и болела. Они тоже довольны. Тренер всегда думает, что можно улучшить.

Есть понимание, что нужно целить на ЧМ плюс посмотрим, будет ли кубок первого канала. Не можем так далеко загадывать, как на 4 года», — сказал Смолкин.

В скором времени свои произвольные танцы представят Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Олимпиада
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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