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Сегодня, 11:21

Алиев поздравил фигуриста Марка Кондратюка с победой в командном турнире Олимпиады в Пекине

Дмитрий Алиев заявил, что гордится Марком Кондратюком после его выступления на Олимпиаде
Виктория Кравченко

Российский фигурист Дмитрий Алиев в Instagram обратился к Марку Кондратюку, который в составе сборной России выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

«Марк, дорогой! Ты сильно, мощно и с характером провел Олимпиаду! Горжусь тобой. Тебе спасибо, что в тебе столько духа!» — написал Алиев под постом Кондратюка.

Марк в ответ написал: «Люблю тебя, правда».

В личных соревнованиях на Играх Кондратюк занял 15-е место. Золото выиграл американский фигурист Нэтан Чен.

Фигурное катание
Олимпиада
Дмитрий Алиев
Марк Кондратюк
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