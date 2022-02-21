Алиев поздравил фигуриста Марка Кондратюка с победой в командном турнире Олимпиады в Пекине

Дмитрий Алиев заявил, что гордится Марком Кондратюком после его выступления на Олимпиаде

Российский фигурист Дмитрий Алиев в Instagram обратился к Марку Кондратюку, который в составе сборной России выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

«Марк, дорогой! Ты сильно, мощно и с характером провел Олимпиаду! Горжусь тобой. Тебе спасибо, что в тебе столько духа!» — написал Алиев под постом Кондратюка.

Марк в ответ написал: «Люблю тебя, правда».

В личных соревнованиях на Играх Кондратюк занял 15-е место. Золото выиграл американский фигурист Нэтан Чен.