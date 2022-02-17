«Я очень рада, что для тебя закончился этот ад». Медведева поддержала Валиеву после выступления на Олимпиаде-2022

Евгения Медведева обратилась к фигуристкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые завершили выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень тебя ценю и люблю и рада, что ты теперь можешь отдохнуть, котенок. Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать», — написала Медведева в своей истории в Instagram.

Евгения Медведева и Камила Валиева. Фото Instagram

«Аня, поздравляю, котик! Безумно за тебя рада! А еще я безумно рада за красотку Сашу! Сашуля, как всегда, сделала историю. Спасибо тебе, поздравляю», — написала Медведева.

Сторис Медведевой с Анной Щербаковой. Фото Instagram

Сторис Медведевой с Александрой Трусовой. Фото Instagram

Золото на Олимпиаде-2022 завоевала Анна Щербакова, прыгнувшей два четверных прыжка и получившей в сумме 255,95 балла. Александра Трусова выиграла серебро, исполнив пять четверных прыжков (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13).

Камила Валиева стала четвертой на Олимпиаде, набрав по сумме двух программ 224,09 балла.