Фетисов отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде Камилу Валиеву

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Я думаю, Камила — девушка с характером. Конечно, была дополнительная психологическая нагрузка. Я переживал за нее... Но, надеюсь, это испытание поможет ей выиграть золотую медаль. Вся страна будет ее поддерживать. В мире много людей, которые изначально понимали, что Валиева невиновна. Поздравляю всех с данным решением», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее, 14 февраля, CAS заявил, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся 15 февраля.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.