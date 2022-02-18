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Сегодня, 17:14

Бойкова прокомментировала свой прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Сергей Федоров
Корреспондент
Александра Бойкова.
Фото Reuters

Российская фигуристка Александра Бойкова прокомментировала свой прокат в короткой программе парного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Была помарка, но на дорожках выкладывались по максимуму. Старались кайфовать и дарить праздник зрителям. На Олимпиаде нужно нести собой позитив. У нас здесь кровати регулировались пультом, но не пользовались этим.

На первой тренировке в Пекине меня прямо трясло. Я думала, как после такого вообще выступать. Но 20 дней помогли. Вышли вообще спокойными. Зачем говорить про командник, если он уже в прошлом? В какой-то момент уже понимали здесь, что нас в команднике не будет и спокойно фокусировались на личное первенство», — сказала Бойкова.

По итогам короткой программы Бойкова в паре с Дмитрием Козловским набрали 78,59 балла и заняли четвертое место. Пары представят произвольные программы завтра, 19 февраля, начало — в 14.00 (мск).

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
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