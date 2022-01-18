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Сегодня, 19:10

Бойкова и Козловский получили олимпийскую экипировку: «Осталось главное — доехать до Пекина»

Иван Шитик
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила, что получила экипировку к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«До старта Олимпиады остается чуть больше двух недель! А это значит, что пришла пора самой активной подготовки к ней.

Экипировку уже получили. Осталось главное — доехать до Пекина и показать свой лучший результат на самом крупном празднике спорта», — написала Бойкова в Instagram.

 

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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