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Сегодня, 12:13

Авербух об Олимпиаде: «У мальчиков нам ничего не светит. Лучший результат, если мы будем в пятерке»

Виктория Кравченко

Постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался о выступлениях российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

— Насколько эти великолепные результаты на чемпионате Европы конвертируются на мировой уровень?

— Ни на сколько. Потому что за исключением женского турнира, где действительно нашим девочкам равных нет в мире, во всех остальных видах ничего конвертировать нельзя. Это разные турниры.

И основные соперники, которые будут выступать на Олимпиаде, ни в одном из четырех видов на Европе не выступают. Это хороший проверочный турнир, но основная борьба впереди.

— А у мальчиков?

— А у мальчиков нам просто ничего не светит. Лучший результат, если мы будем в пятерке.

Основные конкуренты в мужском одиночном катании — это американцы, японцы. Мы их знаем. Они не участвовали в чемпионате Европы. Так же, как и мы в чемпионате четырех континентов.

— Еще на Олимпиаде будут командные соревнования.

— Мы вправе рассчитывать в Пекине при самом благоприятном исходе на четыре золота. Это вполне реальный результат. Хотя, конечно, достичь его будет очень и очень сложно.

На чемпионате Европы в Таллине россияне завоевали 9 из 12 медалей.

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/ilya-averbuh-na-olimpiade-rossijskie-figuristy-mogut-vyigrat-chetyre-zolota-iz-pyati/
Олимпиада
Илья Авербух
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