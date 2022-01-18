Авербух об Олимпиаде: «У мальчиков нам ничего не светит. Лучший результат, если мы будем в пятерке»

Постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался о выступлениях российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

— Насколько эти великолепные результаты на чемпионате Европы конвертируются на мировой уровень?

— Ни на сколько. Потому что за исключением женского турнира, где действительно нашим девочкам равных нет в мире, во всех остальных видах ничего конвертировать нельзя. Это разные турниры.

И основные соперники, которые будут выступать на Олимпиаде, ни в одном из четырех видов на Европе не выступают. Это хороший проверочный турнир, но основная борьба впереди.

— А у мальчиков?

— А у мальчиков нам просто ничего не светит. Лучший результат, если мы будем в пятерке.

Основные конкуренты в мужском одиночном катании — это американцы, японцы. Мы их знаем. Они не участвовали в чемпионате Европы. Так же, как и мы в чемпионате четырех континентов.

— Еще на Олимпиаде будут командные соревнования.

— Мы вправе рассчитывать в Пекине при самом благоприятном исходе на четыре золота. Это вполне реальный результат. Хотя, конечно, достичь его будет очень и очень сложно.

На чемпионате Европы в Таллине россияне завоевали 9 из 12 медалей.