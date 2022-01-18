Синицина и Кацалапов завтра начнут подготовку к Олимпиаде

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завтра начнут готовиться к Олимпиаде в Пекине, сообщил Кацалапов в своем Instagram.

«Ну что, мы уже в Москве, — написал Кацалапов. — Чувствую себя отлично, но немного устал. Неделя была очень напряженной, все силы оставил на льду, даже поесть нормально не успевал. Поэтому первое, что сделал после произволки, — покушал и лег отдохнуть.

Завтра уже выходим на лед и начинаем готовиться к Олимпиаде. Хотя мы и так всю жизнь к ней готовимся. Друзья, спасибо за веру в нас! Круто, что вам нравится то, что мы делаем. Обещаю, не подведем".

Синицина и Кацалапов выступают в танцах на льду. Ранее они во второй раз в своей карьере выиграли чемпионат Европы.