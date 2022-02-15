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Щербакова: «Я на новых коньках, но не хотела бы на этом акцентировать внимание»

Анна Щербакова оценила свое выступление с короткой программой на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила свое выступление с короткой программой на Олимпиаде в Пекине.

«Очень довольна своим выступлением, выполнила свою задачу. Плюс на удивление я сегодня не нервничала.

Я на новых коньках, но не хотела бы на этом акцентировать внимание. У меня такое бывает, в течение сезона я часто меняю коньки. Не хотела этого здесь, но ничего страшного", — заявила Щербакова.

За технику фигуристка получила 42,87 балла, общая оценка — 80,20 балла. После короткой программы она занимает второе место, уступая только Камиле Валиевой.

Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: Валиева, Трусова и Щербакова начали битву за медали, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля

Олимпиада
Анна Щербакова
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