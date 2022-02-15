Александра Трусова: «Хотела поучаствовать в команднике. Это не мое решение»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как отреагировала на то, что ее не включил в состав на командные соревнования.

«Конечно, хотела поучаствовать в команднике. Но на меня это никак не повлияло. Это не мое решение. Узнала о нем уже здесь», — заявила Трусова.

Ранее на Олимпийских играх 2022 года в Пекине завершился командный турнир по фигурному катанию. Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали обладателями титула.