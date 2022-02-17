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Сегодня, 18:39

Анна Щербакова: эмоции отца после победы дочери на Олимпиаде-2022

Появилось видео эмоций отца Анны Щербаковой после победы дочери на Олимпиаде-2022
Иван Шитик
Корреспондент

Россиянка Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Ее отец, Станислав Щербаков, не скрывал эмоций после выступления дочери.

Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

Щербакова также является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Анна Щербакова
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