Щербакова: «Увидите ли меня в 2026? Я еще не могу сказать, что чувствую сегодня»

Щербакова рассказала, планирует ли выступать на Олимпиаде в 2026 году

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, планирует ли принять участие на Олимпиаде 2026 года.

«Хочется сказать спасибо китайским болельщикам. Приехав сюда, была удивлена, чувствовала их поддержку. Не знала, что фигурное катание здесь так популярно. Видела в китайских соцсетях кучу подписчиков на моих фан страницах. Спасибо китайским болельщикам и организаторам.

Увидите ли меня в 2026-м? Я еще не могу сказать, что чувствую сегодня. Не знаю, как закончится сезон и что я решу дальше. Пока не представляю себя без фигурного катания. Сейчас я достигла результата, который спортсмены считают вершиной в спорте. А дальше я буду отталкиваться от своих возможностей и желания", — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Щербакова набрала на Олимпиаде в сумме за две программы 255,95 балла и выиграла золото.

Александра Трусова завоевала серебро (251,73), а японка Каори Сакамото — бронзу (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).