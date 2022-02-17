Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:39

Щербакова: «Увидите ли меня в 2026? Я еще не могу сказать, что чувствую сегодня»

Щербакова рассказала, планирует ли выступать на Олимпиаде в 2026 году
Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, планирует ли принять участие на Олимпиаде 2026 года.

«Хочется сказать спасибо китайским болельщикам. Приехав сюда, была удивлена, чувствовала их поддержку. Не знала, что фигурное катание здесь так популярно. Видела в китайских соцсетях кучу подписчиков на моих фан страницах. Спасибо китайским болельщикам и организаторам.

Увидите ли меня в 2026-м? Я еще не могу сказать, что чувствую сегодня. Не знаю, как закончится сезон и что я решу дальше. Пока не представляю себя без фигурного катания. Сейчас я достигла результата, который спортсмены считают вершиной в спорте. А дальше я буду отталкиваться от своих возможностей и желания", — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Щербакова набрала на Олимпиаде в сумме за две программы 255,95 балла и выиграла золото.

Александра Трусова завоевала серебро (251,73), а японка Каори Сакамото — бронзу (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анна Щербакова
1
5
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Щербакова и Трусова сделали третий российский олимпийский дубль в истории
Дмитрий Алиев обратился к Валиевой: «Камила — ты лучшая, все всё знают»
Валиева вне подиума — трагедия, за которую МОК должно быть стыдно
Боня эмоционально высказалась о выступлении Валиевой на Олимпиаде
«Легенда. Самая живая и настоящая». Липницкая прокомментировала прокат Трусовой на Олимпиаде-2022
«Сердце разрывается за Камилу Валиеву». Туктамышева поделилась эмоциями после завершения произвольной программы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова: «Простите, но я не буду говорить о ситуации с Камилой»

Анна Щербакова: эмоции отца после победы дочери на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости