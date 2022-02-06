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Сегодня, 08:12

Чжоу: «Конечно, у меня был не прокат жизни. Были и хорошие, и плохие моменты»

Американец Чжоу прокомментировал третье место в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Американский фигурист Винсент Чжоу прокомментировал свое выступление в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Я старался расслабиться. Получить олимпийскую медаль — мечта. Если мои напарники нормально выступят, это будет большая честь получить медаль. Моё катание не было ужасным, были плохие моменты, были хорошие. Надо учиться после таких ситуаций. Конечно, это не был прокат жизни, иногда такие несчастья случаются. Думал ли я об отрыве от России и возможности догнать? Я фильтровал информацию, я был в себе», — сказал Чжоу.

По итогам произвольной программы Чжоу занял третье место, набрав 171,44 балла. Первым стал японец Юма Кагияма (208,94), на второй строчке — Марк Кондратюк.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля. По итогам сегодняшнего дня сборная России лидирует в общем зачете с 45 баллами, на втором месте идет команда США (42), на третьей строчке — Япония (39).

Марк Кондратюк. Олимпиада-2022: положение в командном турнире. Россия опережает США перед заключительным днем

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная США по фигурному катанию
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