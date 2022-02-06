Кондратюк: «Сидел в боксе и поддерживал Валиеву, но за Камилу даже волнения нет»

Российский фигурист Марк Кондратюк оценил выступление Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022.

«Сидел в боксе и поддерживал Камилу. Рад, что нахожусь в такой команде. Пожалуй, лучшей команде. Волнуюсь тоже, когда смотрю на выступления других наших ребят. Но за Камилу даже волнения нет», — сказал Кондратюк.

Валиева набрала 90,18 балла и заняла первое место в короткой программе. Она принесла российской команде 10 очков.