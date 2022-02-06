Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:58

Кондратюк: «Сидел в боксе и поддерживал Валиеву, но за Камилу даже волнения нет»

Кондратюк прокомментировал выступление Валиевой на Олимпиаде-2022
Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов

Российский фигурист Марк Кондратюк оценил выступление Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022.

«Сидел в боксе и поддерживал Камилу. Рад, что нахожусь в такой команде. Пожалуй, лучшей команде. Волнуюсь тоже, когда смотрю на выступления других наших ребят. Но за Камилу даже волнения нет», — сказал Кондратюк.

Валиева набрала 90,18 балла и заняла первое место в короткой программе. Она принесла российской команде 10 очков.

Олимпиада
Камила Валиева
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Чжоу: «Конечно, у меня был не прокат жизни. Были и хорошие, и плохие моменты»
Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника
Кондратюк — о своем прокате: «Не чувствую себя героем, просто частью команды»
Кондратюк: «В конце я шел пешком. Может, экономлю силы для следующих выступлений»
Илья Авербух — о прокате Кондратюка: «Лучше он выступить и не мог»
Олимпиада-2022, фигурное катание: расписание и результаты командного турнира, кто лидирует и где смотреть
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк — о своем прокате: «Не чувствую себя героем, просто частью команды»

Чжоу: «Конечно, у меня был не прокат жизни. Были и хорошие, и плохие моменты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости