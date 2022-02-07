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Сегодня, 07:18

Ягудин вспомнил фразу Аршавина, отвечая на вопрос об ожиданиях в индивидуальных соревнованиях фигурного катания ОИ-2022

Данил Алешин
Корреспондент

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о выступлении российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

— Удивительно, что мы настолько сильнее оказались в этом команднике?

— Если брать Олимпиаду в Корее, то там более сбалансированная команда была у Канады. Не хочу говорить о том, как откатал тогда Коляда, но это команда — там не личные результаты. Теперь здесь у нас более сбалансированная команда и более профессиональная. У нас в Китае не было провалов в женском одиночном, Марк молодец, в другую сторону весы тольао свернули в выступлениях парников. В других же командах некоторые моменты провисают. Тем не менее нас уже ничего не остановит.

— Можем ли рассчитывать на такие же результаты в индивидуальных соревнованиях?

— Как сказал футболист Андрей Аршавин... все мы знаем эту фразу. Командник — это прелюдия с дорогим шампанским. Дальше будет вся серьезность этого олимпийского цикла, — сказал Ягудин «СЭ».

Во время чемпионата Европы-2012 по футболу капитан сборной России Андрей Аршавин после поражения от Греции (0:1) в грепповом турнире в отеле национальной команды произнес фразу: «Ваши ожидания — ваши проблемы».

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Андрей Аршавин
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Ягудин
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