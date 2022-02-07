Ягудин высказался о падении Мишиной и Галлямова в произвольных танцах в командном турнире Олимпиады

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» высказался о прокате Александра Галлямова и Анастасии Мишиной. В конце выступления у пары случилось падения, несмотря на это, они заняли первое место.

— Переживали, когда Галлямов и Мишина упали?

— Волнение существует, если есть какие-то последствия, потому что возможна травма. Я помню падение мой супруги и как тяжело происходил процесс восстановления и реабилитации. Это Олимпийские игры. Хорошо, что у парников есть время перед короткой и произвольной программами личного первенства. Есть время отдохнуть. Саша на пресс-конференции сказал, что встали очень рано. Чуть ли не в 4 утра. Это все накопилось. Лед скользкий и всякие казусы случаются. Вплоть до того, что забыл снять чехлы, вышел на лед и упал. Понятно, что Олимпиада — это не то место, где должны подобные вещи происходить. Падение было очень травмоопасным. Слава богу, что все хорошо. Для меня было более важно сегодня увидеть все сделанные парные элементы. Я не говорю про поддержки — это все будет. Главное — сальхов, оверсальхов, параллельные тулупы и два выброса. Они находятся в прекрасной форме.

— Россия досрочно взяла золото в командном турнире...

— После женской короткой программы я уже бегал и плясал. Я выжимал из себя фразы: «Давайте дождемся финального дня». Но я знал, что золото у нас.