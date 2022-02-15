Губерниев высказался о прокате Валиевой: «Она все просто на зубах вытаскивала»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Была небольшая помарка на акселе, но я хочу сказать, что она все просто на зубах вытаскивала. Причем под таким давлением и стрессом. Молодец и Щербакова! Очень переживаю за Трусову. Там разрывы минимальные, поэтому нужно катать произвольную программу, чтобы доказать, что они лучшие в мире, и выигрывать соревнование. Но меня очень бесит, что Валиева уже кому-то что-то доказала. Пройден только первый этап», — сказал Губерниев «СЭ».

Лидирует Камила Валиева. От судей спортсменка получила 82,16 балла. Второе место занимает Анна Щербакова, которая в прокате справилась со всеми прыжковыми элементами. Она набрала 80,20 балла. Еще одна россиянка — Александра Трусова получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.

Произвольные программы одиночницы представят 17 февраля.