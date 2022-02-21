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Сегодня, 15:20

Семенович назвала Тутберидзе легендарным тренером после выступлений российских фигуристов на Олимпиаде

Семенович поддержала Тутберидзе после Олимпийских игр в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович в разговоре с «СЭ» поддержала Этери Тутберидзе после Олимпиады в Пекине.

«Тутберидзе — легендарный тренер. Она готовит очень мощных и великолепных спортсменов. У нее потрясающий тренерский талант. Такие талантливые ученики. Ничего плохого про нее сказать я точно не могу», — сказала Семенович «СЭ».

Зимние Олимпийские игры 2022 года прошли в Пекине с 4 по 20 февраля. В медальном зачете сборная России заняла девятое место. На счету команды — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград (всего 32 медали).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Этери Тутберидзе
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