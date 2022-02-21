Семенович высказалась о выступлении российских пар на Олимпиаде в Пекине

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович прокомментировала корреспонденту «СЭ» выступление российских пар на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Наши прекрасные парники Тарасова и Морозов катались очень хорошо! Не могу сказать, что судейство было несправедливым. Китайцы сделали подкрут в четыре оборота, а наши — в три. Поэтому элемент стоил дороже. Из-за этого китайцы вышли на первое место. Да, у девочки была небольшая помарка. Но она была не на элементе», — сказала Семенович «СЭ».

Ранее, 19 февраля, по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла). Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (220,50).

Победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань (239,88 балла).

Олимпийские игры завершились 20 февраля.