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Сегодня, 15:09

Валиева: «Хочу поблагодарить моих тренеров, которые привели меня к Олимпиаде»

Камила Валиева опубликовала первый пост в Инстаграме после Олимпиады-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Камила Валиева, Этери Тутберидзе.
Фото Instagram

Российская фигуристка Камила Валиева выложила пост в Instagram, в котором поблагодарила тренеров за тренировки.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала спортсменка.

Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)

На Олимпиаде-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля фигуристка заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка — Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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