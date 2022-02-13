Российская бобслеистка Сергеева занимает 13-е место после второго заезда Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился второй заезд монобобов у женщин.

Российска бобслеистка Надежда Сергеева после двух заездов занимает 13-е место с результатом 2:11.45. Лидирует Кейли Хамфрис из США (2:09.10).

Третий и четвертый заезды пройдут завтра, 14 февраля и начнутся в 4:30 мск.

Бобслей

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Одиночка

2-й заезд

1. Кайлли Хамфрис (США) — 2.09,10 (1.04,44 + 1.04,66)

2. Кристин де Брюн (Канада) — 2.10,14 (1.05,12 + 1.05,02)

3. Лаура Нольте (Германия) — 2.10,32 (1.04,74 + 1.05,58)

4. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 2.10,42 (1.05,12 + 1.05,30)

5. Хуай Минь Минь (Китай) — 2.10,90 (1.04,18 + 1.05,72)

6. Мелани Хаслер (Швейцария) — 2.11,04 (1.05,18 + 1.05,86)

7. Бриана Уокер (Австралия) — 2.11,09 (1.05,55 + 1.05,54)

8. Ин Цин (Китай) — 2.11,15 (1.05,16 + 1.05,99)

9. Андреа Греку (Румыния) — 2.11,27 (1.05,56 + 1.05,71)

10. Синтия Аппиа (Канада) — 2.11,28 (1.05,75 + 1.05,53)

10. Марго Бош (Франция) — 2.11,28 (1.05,77 + 1.05,51)

13. Надежда Сергеева (Россия) — 2.11,45 (1.05,45 + 1.06,00)