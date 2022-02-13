Российская бобслеистка Сергеева занимает 13-е место после второго заезда Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился второй заезд монобобов у женщин.
Российска бобслеистка Надежда Сергеева после двух заездов занимает 13-е место с результатом 2:11.45. Лидирует Кейли Хамфрис из США (2:09.10).
Третий и четвертый заезды пройдут завтра, 14 февраля и начнутся в 4:30 мск.
Бобслей
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Одиночка
2-й заезд
1. Кайлли Хамфрис (США) — 2.09,10 (1.04,44 + 1.04,66)
2. Кристин де Брюн (Канада) — 2.10,14 (1.05,12 + 1.05,02)
3. Лаура Нольте (Германия) — 2.10,32 (1.04,74 + 1.05,58)
4. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 2.10,42 (1.05,12 + 1.05,30)
5. Хуай Минь Минь (Китай) — 2.10,90 (1.04,18 + 1.05,72)
6. Мелани Хаслер (Швейцария) — 2.11,04 (1.05,18 + 1.05,86)
7. Бриана Уокер (Австралия) — 2.11,09 (1.05,55 + 1.05,54)
8. Ин Цин (Китай) — 2.11,15 (1.05,16 + 1.05,99)
9. Андреа Греку (Румыния) — 2.11,27 (1.05,56 + 1.05,71)
10. Синтия Аппиа (Канада) — 2.11,28 (1.05,75 + 1.05,53)
10. Марго Бош (Франция) — 2.11,28 (1.05,77 + 1.05,51)
13. Надежда Сергеева (Россия) — 2.11,45 (1.05,45 + 1.06,00)