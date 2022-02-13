Россиянки не добежали до топ-10. Можем ли рассчитывать на успех в эстафете?

В гонке преследования не справилась даже Кристина Резцова.

Женщины. Гонка преследования

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 34.46,9 (1)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — +01.36,5 (3)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +01.48,7 (3)...

11. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.46,3 (3)...

23. Ирина Казакевич (Россия) — +03.38,9 (3)...

26. Кристина Резцова (Россия) — +03.54,7 (7)

Женская гонка преследования на Олимпийских играх в Пекине изначально не сулила для нас больших сюрпризов и приятных новостей. Лучшая из наших по итогам спринта Кристина Резцова была шестой в минуте с лишним от лидера, и полминуты отделяли ее от виртуальной бронзы. Только, чтобы она материализовалась в реальную, нужно было работать чисто и бежать быстро. Сегодня не было ни того ни другого, а от остальных девушек мы многого и не ждали изначально. Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина, у которой 11-я позиция. Ирина Казакевич с Резцовой за пределами двадцатки лучших, а о том, что Светлана Миронова вообще бежала эту гонку, многие узнали только на финише. Личные старты мы провалили, но сможем ли на что-то рассчитывать в эстафете?

Резцова пока не оправдывает надежд на личные медали

После спринта единственным реальным претендентом на медали в преследовании из наших девушек была Кристина Резцова. Хотя, давайте честно, по ходу всего сезона Резцова-младшая одна только и ведет борьбу за индивидуальные награды. У других наших девушек в голове достойные, но совсем другого порядка задачи — попасть в цветочную церемонию, в десятку лучших, в двадцатку, в топ-30... Только на Олимпиаде подобные цели выглядят странно, к тому же и никаких дополнительных наград для тех, кто вне лучшей тройки, не предусмотрено. Резцова стартовала с отставанием в минуте с лишним от лидера — норвежки Марты Ольсбу Ройселанн. Единственное, от нее требовался отличный ход при идеальной стрельбе. Проблемы начались с первого же этапа, два промаха на лежке, непопадание на стойке, и из числа соискателей наград Кристина себя исключила.

Относительно близко была и Ульяна Нигматуллина. Она чисто отработала первую стрельбу и на определенное время включилась в группу преследователей лидеров. Правда, ненадолго — уже на втором этапе Ульяна обеспечила себе дополнительную работу в виде штрафных кругов. Лучшей из наших становится Ирина Казакевич, и комментаторы Первого канала осторожно говорят о шансах любимой ученицы Михаила Шашилова на награды. Недолго музыка играла, скорости на дистанции Казакевич не хватало, а следующая стрельба снова отбрасывает ее далеко. Ошибались и соперницы, и даже Ройселанн не была безупречна. Чисто стрелять по такой погоде вообще не представлялось возможным, но ошибками воспользоваться без собственной надежности мы явно не могли. Отставания росли, и уже к четвертой отсечке россиянки исчезли даже из теоретических шансов на высокие позиции. Показательный момент — наших девушек не было даже в телетрансляции.

Тандервольд упала без чувств после финиша, а Миронова завершила Олимпиаду

Болельщикам биатлона из России предлагалось смотреть за борьбой Норвегии, Швеции и Италии, в то время как Казакевич с Резцовой и Нигматуллиной бежали где-то в двух минутах от них. В какой-то момент с телеэкранов исчезает и Ройселанн. Она в двух минутах от остальных и победитель известен, зачем на нем фокусировать внимание? На вторую позицию убегает Эльвира Оберг, а вот на бронзу шла Ингрид Тандервольд. Все были уверены, что она третья, но в итоге к пьедесталу прибежала другая норвежка — Тириль Экхофф. Тандервольд буквально отключилась примерно за километр до финиша и пропустила еще с десяток соперниц. Чудо, что она вообще добралась до финиша. На морально волевых Ингрид пересекла черту и тут же упала без сознания. Новостей о ее состоянии пока нет, но выглядело все очень тревожно. Покинула трассу Тандервольд только при помощи медперсонала.

Откроем секрет — в пасьюте бежала еще и Миронова! За всю получасовую трансляцию она попала на телеэкраны всего пару раз. Светлана ни на что не рассчитывала уже после провала в спринте, но и собраться в преследовании, показать характер и поработать на будущее сегодня не смогла. Миронова очевидно не готова к этой Олимпиаде и пока что выглядит лишним звеном состава эстафеты. Шашилову предстоит сложный выбор лучших среди худших, когда только места Резцовой и Нигматуллиной не вызывают сомнений. Казакевич, Миронова и Евгения Буртасова — трудный пазл из двух элементов, в котором так не хватает Валерии Васнецовой! Был бы малейший шанс выудить ее из ковидного карантина — она бы бежала один из этапов. А так, скорее всего, выберут Казакевич и Буртасову. Первую — из личных убеждений Шашилова, вторую за стабильную (относительно прочих) стрельбу. Для Мироновой Олимпиада с огромной долей вероятности уже завершилась.