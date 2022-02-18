Биография Александра Логинова: от допингового скандала до богатого спонсора

Непростая история российского биатлониста, который отправился покорять Пекин.

Биатлонист Александр Логинов — один из героев Олимпиады в Пекине. И это не громкие слова. Парень из Саратова пережил много за свою спортивную карьеру: его дисквалифицировали за допинг, не пустили в Пхенчхан и обвиняли соперники. Несмотря на все испытания судьбы, он не сломался и продолжил заниматься любимым делом, а оно ответило ему взаимностью. «СЭ» рассказывает о биатлонисте, который завоевал две медали Олимпийских игр.

Детство и юность

Логинов родился 31 января 1992 года в городе Саратове в абсолютно неспортивной семье: мама у него школьная учительница, а отец — строитель. Сначала Саша занимался карате и мечтал получить заветный черный пояс. Также посещал тренировки футбольного «Сокола», где играл на позиции вратаря. Но родители Александра не одобрили такое увлечение сына, хотя любовь к футболу у биатлониста сохраняется и по сей день. Логинов болеет за московский ЦСКА и саратовский «Сокол», а по возможности посещает крупные матчи.

Впервые биатлон Александр увидел по телевизору, начал смотреть соревнования. В 13-летнем возрасте он пошел к своей сестре Татьяне на тренировку и начал заниматься, но не биатлоном, а лыжными гонками. Спустя время он перешел в СДЮШ олимпийского резерва, которая специализируется на биатлоне. В 2007 году выполнил нормативы и стал кандидатом в мастера спорта и по биатлону, и по лыжным гонкам. Первыми для него стали соревнования областного и всероссийского уровней.

Еще одно увлечение из детства, сохранившееся до сих пор, — рыбалка. Впервые он попробовал себя в этом деле в 9 лет под присмотром папы и дяди. «Много времени проводил в детстве в селе Бессоновка. Там живут бабушка, тетя, и мама оттуда родом. А кругом — пруды. А в них карп, карась, щука, окунь», — вспоминает спортсмен.

Другое интересное увлечение Логинова — земледелие. В деревне у родственников он еще помогал работать в огороде. Впоследствии даже получил профессию, связанную с этим, окончив Саратовский государственный аграрный университет.

Логинов в детстве. Личный архив.

Начало карьеры

Логинов практически сразу стал показывать отличные результаты, чем привлекал к себе внимание. Это позволило ему попасть в сборную Саратовской области. На юниорском уровне Александр выиграл первенство по биатлону среди старших юношей, а также стал призером в соревнованиях по лыжным гонкам. В общей сложности на юниорском уровне он завоевал 18 медалей, половина из них — золотые.

Первая крупная победа Логинова на взрослом уровне произошла на «Ижевской винтовке» в 2011-м. Это позволило ему впервые в карьере попасть на Кубок IBU. В 2013 году состоялся дебют Логинова в главной команде страны. И вообще этот год оказался очень удачным для Саши. На этапе Кубка мира в Хольменколлене он занял пятое место в спринте, показав при этом лучший результат среди россиян, а в гонке преследования финишировал третьим. На Кубке мира в Анси вместе с Антоном Шипулиным, Евгением Гараничевым и Иваном Черезовым победил в эстафете.

В 2014-м он решился на переезд из Саратова в Тюмень, где были лучше условия для тренировок. В дальнейшем он представлял Тюменскую область.

Логинов получил место в олимпийской сборной на домашних Играх в Сочи. Правда, участие он принял только в индивидуальной гонке, которую завершил лишь 30-м.

Допинговый скандал

Александр Логинов. Фото Reuters

В 2014 году Логинов попал в очень неприятную историю. Его отстранили на два года за применение допинга. IBU заявил, что его результат допинг-пробы, взятый во внесоревновательный период, в ноябре 2013 года, оказался положительным. Хотя на тот момент глава IBU Андрес Бессеберг сначала говорил, что анализы просто подозрительные. Результаты пришлось еще несколько раз проверить, чтобы получить окончательное подтверждение.

В организме спортсмена нашли следы, пожалуй, самого популярного запрещенного вещества в циклических видах спорта — эритропоэтина (наиболее известного как ЭПО). Это сильный допинг, который не может попасть в организм случайно. Практически в этот же период, перед сочинской Олимпиадой, за применение того же ЭПО дисквалификацию получили биатлонистки Екатерина Юрьева (второй раз подряд) и Ирина Старых.

Таким образом, Логинова дисквалифицировали до ноября 2016 года, а все результаты спортсмена, начиная с ноября 2013-го, признали недействительными.

При этом сам Александр отрицал применение запрещенного вещества.

«Из меня пытаются сделать какое-то животное. Я никогда не употреблял допинг, — заявлял он. — Презираю даже мысль об этом. Узнал, что такое ЭПО, только когда увидел письмо. Не знаю, как это вещество у меня оказалось. Сожалею, что попал в такую ситуацию, но вины своей не признаю».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявлял, что Логинов просто стал жертвой из-за других людей. И даже намекал, что на спортсмена давили. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выражала такое же мнение: «Он отсидел за тех, которых нельзя было сдавать. А вот Сашу сдали».

Карьера после дисквалификации

Логинов не завязал со спортом, а вернулся в сезоне-2016/17. И сделал это мощно: на чемпионате Европы взял три золотые медали и одну серебряную. На чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия) завоевал бронзу в смешанной эстафете. Там же французский биатлонист Мартен Фуркад сделал ему подсечку и едко прокомментировал это: «Да, я не рад ему здесь и не раз об этом говорил. Я специально против него ничего не делал». Нападки на россиянина случаются регулярно. Иностранные журналисты также из раза в раз пытаются уколоть нашего биатлониста, припоминая неприятную историю. А когда Александр не получил разрешения выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, то только порадовал этим своих конкурентов.

Тот же Фуркад пояснил, почему большинство не может простить россиянина: «Логинов должен извиниться перед биатлонистами и объясниться с нами. Он проходит мимо нас, будто ничего не произошло. Пока он будет так себя вести, я не буду уважать его. Я уважаю тот факт, что он продолжает участвовать в соревнованиях, но я не уважаю его», — заявил француз в интервью. Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон солидарен с Мартеном: «Он всегда делает вид, что ничего не сотворил. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я никакой симпатии к нему не испытываю».

Россиянин же ничего этого делать не стал по соображениям благородства, он привычно для себя решил отмолчаться. Логинов вообще крайне редко дает интервью и делится своими переживаниями. Даже когда у него умер отец, биатлонист продолжал выступать, никому не рассказав об этом.

Логинов. Фото AFP

На ЧЕ-2018 Логинов выиграл гонку преследования и стал вторым в смешанной эстафете и спринте. На этапах Кубка мира сезона-2018/19 россиянин четырежды становился третьим, дважды — вторым и дважды брал золото. На Кубке мира сезона-2019/20 Логинов завоевал две бронзовые, одну серебряную и одну золотую награды.

В 2020-м на ЧМ в Антхольце произошел еще один неприятный момент. В номер к Логинову в 6 утра явилась полиция с обыском. Ничего у спортсмена не нашли, но оставили неприятный осадок. «Все из-за аккредитации, которая была у моего тренера Касперовича. IBU начал подозревать, что он скрывается под чужой фамилией, приезжает ко мне, а после этого я хорошо выступаю. Ну просто нет слов», — жаловался биатлонист.

В сезоне-2020/21 Логинов победил в смешанной эстафете на Кубке мира, выиграл индивидуальную гонку и завоевал бронзу в эстафете.

Поездка в Пекин — новый вызов Логинова. И кажется, что Саша свой шанс уже не упустит. В первый день Олимпиады он завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете вместе с Эдуардом Латыповым, Ульяной Нигматуллиной и Кристиной Резцовой. А затем взял бронзу в эстафете 4x7,5 км вместе с Каримом Халили и Максимом Цветковым.

«Олимпиада — это одна из целей номер один в жизни всех спортсменов, поэтому эта медаль очень важна. Я очень рад, что удалось завоевать ее», — прокомментировал свою такую важную награду биатлонист. И хочется верить, что это не последняя медаль в Пекине для него.

Богатый спонсор

Личным спонсором Логинова является управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. Это долларовый миллиардер, входящий в топ-100 рейтинга Forbes за 2012 год. Биатлонист выступает с наклейками компании Колесникова на плече и винтовке.

Колесников — давний болельщик биатлона, сам часто им занимается. Даже в самый сложный период жизни Александра — во время дисквалификации — он продолжал выделять деньги спортсмену.

«В человеческом плане у нас хорошие отношения. Конечно, я не каждый день его вижу. В прошлом году приглашал Сашу и его жену на Камчатку. Мы вместе бежали Авачинский марафон, — отметил Колесников в одном из своих интервью. — Саша ничего не любит для себя просить. Насколько я его понял, он скромный: для себя не просит, даже если нуждается. Эту роль берет Касперович, который его хорошо знает».

Личная жизнь

В 2014-м Александр женился в первый раз — на Маргарите Яростовой, которая также является биатлонисткой. Но пара не пережила кризисный период во время отстранения Логинова и вскоре рассталась.

В 2019 году биатлонист связал себя узами брака с украинской биатлонисткой Марией Кручовой, а следом у них родилась дочь. Свадьбу молодые сыграли в украинском городе Тернополе. Мария бросила большой спорт ради семейной жизни.

Социальные сети

Александр не самый активный пользователь социальных сетей. У него есть страница «ВКонтакте», на которую подписаны чуть больше двух тысяч человек. А также он ведет Instagram (его никнейм @aleksandr_loginov), где за ним следят более 60 тысяч подписчиков.