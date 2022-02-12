Цветков не сломался после «дерева» индивидуальной гонки. Он второй раз подряд в шаге от пьедестала

Еще одна «деревянная» медаль в копилку сборной ОКР

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.00,4 (1)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +25,5 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — +38,9 (1)

4. Максим Цветков (Россия) — +40,6 (0)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) — +01.14,4 (3)...

19. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.37,6 (2)...

38. Александр Логинов (Россия) — +02.15,1 (4)

Биатлон — это большая драма. Без эмоций следить за этим видом спорта невозможно, особенно когда наш биатлонист две гонки подряд остается в шаге от пьедестала. В индивидуальной гонке от медали Максима Цветкова отделял один-единственный промах. Он занял четвертое место и сегодня, причем на этот раз удалось отработать чисто. Правда, теперь не хватило скорости, и француз с норвежцами даже со штрафными кругами смогли обойти россиянина. Хорошие скорости показал Эдуард Латыпов, даже с тремя непопаданиями попавший высоко в протоколе. Александр Логинов с Даниилом Серохвостовым сегодня были вне борьбы за высокие места.

Максим смог собраться после драмы в индивидуалке

За полчаса до старта биатлонного спринта в паре километров от биатлонного стадиона Чжанцзякоу историческое золото взяли лыжницы. На эмоциях от успеха Юлии Ступак и компании мы ждали медалей и от Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Максима Цветкова. Четвертым к опытным лидерам сборной сегодня Юрий Каминский поставил Даниила Серохвостова. Карим Халили неудачно прошел индивидуальную гонку, и день отдыха, вероятно, пойдет ему на пользу, к тому же и Серохвостов заслужил свой шанс. Скорость у 22-летнего парня из Барнаула всегда на уровне, волнение вызывает разве что его стрельба. Впрочем, и у Логинова с Латыповым в Пекине пока с огневыми рубежами ситуация не самая лучшая. По два промаха с первого же рубежа и у Александра, и у Эдуарда. Латыпов еще закрыл габарит на «стойке» и из претендентов на награды выпал.

Обидно, ведь по графику биатлонист из Камышлы шел очень уверенно. У Логинова на «стойке» еще два патрона мимо, но любопытно, что к финишу Александр и Эдуард пришли синхронно. Единственный, кто обошелся без промахов, это Цветков. За его не столько физическое, сколько ментальное состояние многие переживали, ведь единственный промах в индивидуалке лишил его практически гарантированного золота. «Деревянная» медаль стала тяжелым грузом для Максима и хорошим уроком. Поэтому на «лежке» он дал себе пару секунд, чтобы перевести дух, собрался и отработал без проблем. Вторая стрельба Цветкова и вовсе была близка к эталонной, уверенно и без пауз. Проблемы были только с лыжным ходом, и, увы, они чувствовались даже визуально, не глядя на графики и выкладки скоростей у соперников. Седьмая скорость — это не так уж плохо, но, видимо, на Олимпийских играх недостаточно.

Тарьей Бе. Фото Reuters

Тарьей Бе отыграл преимущество Цветкова за счет позднего старта

Еще до старта гонки было понятно, что основными нашими конкурентами будут братья Бе и французы. В команде трехцветных не обошлось без серьезных проблем. Эмильен Жаклен выдал два промаха и к финишу сдался, у Фабьена Клода три непопадания, Симон Дестье еще дальше. Зато Кантен Фийон-Майе пусть с одним промахом, но с отличной скоростью пронесся по пекинской трассе и без проблем обошел Максима. Почти 20 секунд преимущества над россиянином при лишних 150 метрах — заставляет задуматься. Но Йоханнес Бе привез Цветкову и вовсе 40 с лишним секунд. Видимо, все разговоры о том, что Бе-младший уже не тот, пора забыть. Йоханнес на опыте готовился именно к Олимпиаде, сознательно уступая позиции на Кубке мира. И разве можно его в этом упрекать? К примеру, лидер зачета спринта рейтинга IBU Себастьян Самуэльссон в Пекине пока что пролетает мимо всего.

Но нас гораздо больше интересовал ход Бе-старшего. Тарьей, так же как и более титулованный брат, допустил один промах, но бежал не так быстро, как Йоханнес. Тем не менее тактика с поздними стартовыми номерами у норвежцев сработала. Тренеры подсказали Бе, что на выходе со штрафного круга он в паре секунд от виртуальной бронзы. И Тарьей задачу принял, с каждыми метрами все отыгрывая десятые и сотые у Максима. На выходе к стадиону он уже выигрывал у Цветкова порядка секунды, и на самом деле уже тогда все было понятно. После гонки наш спортсмен заявил, что для него главным было занять высокую позицию перед преследованием. С этим он справился, и с четвертого места штурмовать пьедестал есть все шансы. Да и Латыпов в минуте с небольшим свои шансы еще не потерял. Ну а два четвертых места на Олимпиаде подряд — это уже история. Пусть и для нас очень обидная.