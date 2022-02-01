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Сегодня, 12:39

Женская сборная России по биатлону провела тренировку в неполном составе на Олимпиаде

Виктория Кравченко

Женская сборная России по биатлону в неполном составе провела тренировку на Олимпиаде в Пекине. В занятии участвовали Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.

30 января стало известно, что СБР и ОКР подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе сборной.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые медали будут разыграны 5 февраля — в смешанной эстафете.

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