Каминский рассказал о физической форме Эдуарда Латыпова перед стартом Олимпиады
Каминский сообщил, что Латыпов почти восстановил стрелковые навыки после январского карантина
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о физическом состоянии Эдуарда Латыпова, недавно переболевшего коронавирусом.
«Сейчас стрельба практически в штатном состоянии», — цитирует Каминского ТАСС.
В общем зачете Кубка мира Латыпов занимает 13-е место. Спортсмен в составе российской команды готовится к Олимпийским играм, которые стартуют 4 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13580887
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