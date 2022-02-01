Каминский рассказал о физической форме Эдуарда Латыпова перед стартом Олимпиады

Каминский сообщил, что Латыпов почти восстановил стрелковые навыки после январского карантина

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о физическом состоянии Эдуарда Латыпова, недавно переболевшего коронавирусом.

«Сейчас стрельба практически в штатном состоянии», — цитирует Каминского ТАСС.

В общем зачете Кубка мира Латыпов занимает 13-е место. Спортсмен в составе российской команды готовится к Олимпийским играм, которые стартуют 4 февраля.