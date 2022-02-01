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Сегодня, 11:44

Каминский рассказал о физической форме Эдуарда Латыпова перед стартом Олимпиады

Каминский сообщил, что Латыпов почти восстановил стрелковые навыки после январского карантина
Виктория Кравченко

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о физическом состоянии Эдуарда Латыпова, недавно переболевшего коронавирусом.

«Сейчас стрельба практически в штатном состоянии», — цитирует Каминского ТАСС.

В общем зачете Кубка мира Латыпов занимает 13-е место. Спортсмен в составе российской команды готовится к Олимпийским играм, которые стартуют 4 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13580887
Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
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