Фуркад: «Конечно, Йоханнес Бе будет фаворитом Олимпиады в Пекине»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался по поводу возможного фаворита Олимпиады в Пекине. По его словам, это норвежец Йоханнес Бе.

«Начало сезона не получилось таким, как ожидалось, — цитирует Фуркада Dagsavisen. — Думал, Йоханнес будет на более высоком уровне, как в сезоне-2018/19, когда он выиграл Кубок мира. Думаю, что теперь он набрал хорошую форму, что и показал в Антхольце. Однако Олимпиада — это другие ощущения. В сезоне-2017/18 мы с Йоханнесом были на всех подиумах в начале сезона, где-то 14 раз. Однако на Олимпиаде в спринте никто из нас не попал в призы. Конечно, Йоханнес всегда будет фаворитом».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.