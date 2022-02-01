Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:57

Фуркад: «Конечно, Йоханнес Бе будет фаворитом Олимпиады в Пекине»

Мартен Фуркад назвал Йоханнеса Бе фаворитом Олимпиады в Пекине
Роман Шишов
Корреспондент

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался по поводу возможного фаворита Олимпиады в Пекине. По его словам, это норвежец Йоханнес Бе.

«Начало сезона не получилось таким, как ожидалось, — цитирует Фуркада Dagsavisen. — Думал, Йоханнес будет на более высоком уровне, как в сезоне-2018/19, когда он выиграл Кубок мира. Думаю, что теперь он набрал хорошую форму, что и показал в Антхольце. Однако Олимпиада — это другие ощущения. В сезоне-2017/18 мы с Йоханнесом были на всех подиумах в начале сезона, где-то 14 раз. Однако на Олимпиаде в спринте никто из нас не попал в призы. Конечно, Йоханнес всегда будет фаворитом».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

1
0
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женская сборная России по биатлону провела тренировку в неполном составе на Олимпиаде

Серохвостов выложил фото с тренировки на трассе Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости