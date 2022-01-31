Тренер сборной России по биатлону рассказал о настрое команды на Олимпиаду в Пекине
Каминский рассказал о подготовке мужской сборной России по биатлону к Олимпиаде
Сстарший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о задачах команды перед стартом Игр.
Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.
«В отличие от тех спортсменов, которые приезжают сюда как на фестиваль, мы приезжаем за медалями. А медали — это бой, их надо вырывать с потом и кровью. Сейчас наша задача — не подхватить ковид и постараться подвести себя к соревнованиям в максимально оптимальном состоянии», — цитирует Каминского ТАСС.
В составе мужской сборной по биатлону к Олимпиаде готовятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.
Источник: https://tass.ru/sport/13571679
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