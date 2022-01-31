Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 13:24

Тренер сборной России по биатлону рассказал о настрое команды на Олимпиаду в Пекине

Каминский рассказал о подготовке мужской сборной России по биатлону к Олимпиаде
Виктория Кравченко

Сстарший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о задачах команды перед стартом Игр.

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.

«В отличие от тех спортсменов, которые приезжают сюда как на фестиваль, мы приезжаем за медалями. А медали — это бой, их надо вырывать с потом и кровью. Сейчас наша задача — не подхватить ковид и постараться подвести себя к соревнованиям в максимально оптимальном состоянии», — цитирует Каминского ТАСС.

В составе мужской сборной по биатлону к Олимпиаде готовятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Источник: https://tass.ru/sport/13571679
Сборная России по биатлону
Юрий Каминский
1
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Бывший тренер Медведевой: «Евгения прекратила выступать в спортивном фигурном катании только из-за коронавируса»
На Украине назвали показушной политической акцией ответ фигуриста по-английски на русский вопрос
«Медведева прекратила выступать в спорте только из-за ковида». Трэйси Уилсон — о бывшей подопечной и битве России и США в команднике Олимпиады
Каминский оценил состояние Латыпова: «Он неплохо приспособился к олимпийской трассе»
Тренер рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус
Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус

Каминский оценил состояние Латыпова: «Он неплохо приспособился к олимпийской трассе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости