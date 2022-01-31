Тренер рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус
Шашилов рассказал, что Васнецова переносит коронавирус бессимптомно
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус.
«Мы надеялись, что второй тест у нее окажется отрицательным. С двумя положительными она была вынуждена переехать на изоляцию в специальный отель, где проведет минимум пять дней, сегодня — первый. Коронавирус она переносит бессимптомно», — приводит слова Шашилова ТАСС.
30 января стало известно, что СБР и ОКР подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе сборной.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые медали будут разыграны 5 февраля — в смешанной эстафете.
Источник: https://tass.ru/sport/13571103
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