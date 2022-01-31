Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 13:13

Тренер рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус

Шашилов рассказал, что Васнецова переносит коронавирус бессимптомно
Екатерина Савостина
Корреспондент

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус.

«Мы надеялись, что второй тест у нее окажется отрицательным. С двумя положительными она была вынуждена переехать на изоляцию в специальный отель, где проведет минимум пять дней, сегодня — первый. Коронавирус она переносит бессимптомно», — приводит слова Шашилова ТАСС.

30 января стало известно, что СБР и ОКР подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе сборной.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые медали будут разыграны 5 февраля — в смешанной эстафете.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13571103
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Американский тренер высказался о манипуляциях с тестами на коронавирус на Олимпиаде
В России за сутки выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом: это новый максимум с начала пандемии
В биатлонной сборной России на Олимпиаде новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
Биатлонистка Буртасова может отправиться на Олимпиаду 2 или 5 февраля
Никитина рассказала, как в команде отнеслись к новости о положительных тестах на ковид у Трегубова и Семенова
Скелетонист Трегубов опубликовал заявление по поводу пропуска Олимпиады в Пекине
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Бывший тренер Медведевой: «Евгения прекратила выступать в спортивном фигурном катании только из-за коронавируса»
На Украине назвали показушной политической акцией ответ фигуриста по-английски на русский вопрос
«Медведева прекратила выступать в спорте только из-за ковида». Трэйси Уилсон — о бывшей подопечной и битве России и США в команднике Олимпиады
Каминский оценил состояние Латыпова: «Он неплохо приспособился к олимпийской трассе»
Тренер сборной России по биатлону рассказал о настрое команды на Олимпиаду в Пекине
Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анфиса Резцова: «Золото у Кристины? Она еще маленькая! А вот бронзу возьмет точно!»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о настрое команды на Олимпиаду в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости