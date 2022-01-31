Каминский оценил состояние Латыпова: «Он неплохо приспособился к олимпийской трассе»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии российских биатлонистов после первых тренировок в Пекине.

«В каждой местности свой снег. С ним все нормально. На это накладывается высота, климатические условия, а также предыстория. Что касается температуры, -20 градусов днем не будет в Пекине. Самая низкая температура — минус 15 градусов, примерно, как сегодня. Поэтому проведению соревнований по биатлону из-за низкой температуры ничего не грозит. Что касается спортсменов, в целом нас устраивает физическая готовность всех биатлонистов. Сегодня тренировался Латыпов. Могу сказать, что Эдуард неплохо приспособился к условиям в Пекине, а также к олимпийской трассе», — сказал Каминский «СЭ».

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.

В составе мужской сборной по биатлону к Олимпиаде готовятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.