Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 13:56

Каминский оценил состояние Латыпова: «Он неплохо приспособился к олимпийской трассе»

Каминский рассказал о первой тренировке российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине
Микеле Антонов

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии российских биатлонистов после первых тренировок в Пекине.

«В каждой местности свой снег. С ним все нормально. На это накладывается высота, климатические условия, а также предыстория. Что касается температуры, -20 градусов днем не будет в Пекине. Самая низкая температура — минус 15 градусов, примерно, как сегодня. Поэтому проведению соревнований по биатлону из-за низкой температуры ничего не грозит. Что касается спортсменов, в целом нас устраивает физическая готовность всех биатлонистов. Сегодня тренировался Латыпов. Могу сказать, что Эдуард неплохо приспособился к условиям в Пекине, а также к олимпийской трассе», — сказал Каминский «СЭ».

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.

В составе мужской сборной по биатлону к Олимпиаде готовятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Биатлон
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Бывший тренер Медведевой: «Евгения прекратила выступать в спортивном фигурном катании только из-за коронавируса»
На Украине назвали показушной политической акцией ответ фигуриста по-английски на русский вопрос
«Медведева прекратила выступать в спорте только из-за ковида». Трэйси Уилсон — о бывшей подопечной и битве России и США в команднике Олимпиады
Тренер сборной России по биатлону рассказал о настрое команды на Олимпиаду в Пекине
Тренер рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус
Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной России по биатлону рассказал о настрое команды на Олимпиаду в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости