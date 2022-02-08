«Результат хороший, но осадок остался. Золото было почти в руках!» Черезов подвел итоги индивидуальной гонки

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты российских биатлонистов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Был на подъеме, когда Максим Цветков и Александр Логинов шли с нолями и боролись за первую строчку протоколов. В целом молодцы, ребята провели неплохую гонку, особенно Максим. Он находится в хорошей форме по скорости. Последний промах досадный. Он там взял паузу, не до конца смог его доработать. Результат хороший, но осадок остался, что золотая медаль была почти в руках, как и у сборной в смешанной эстафете. Промах лишил первого места. У Логинова если был бы и один промах на последнем рубеже, то мог бы бороться за медаль», — сказал Черезов «СЭ».

Также российский биатлонист высказался о белорусском спортсмене Антоне Смольском.

«Отчасти его серебро стало неожиданностью для меня. Понятно, что эта гонка позволяет выстрелить людям, на которых не рассчитывают в начале гонки. Если спортсмен справляется со стрельбой, то спокойно можно рассчитывать на пьедестал, что собственно Антон сегодня и сделал, молодец. Приятно, что спортсмен из белорусской команды завоевал сегодня медаль», — добавил Черезов.

Ранее, 8 февраля, олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке стал француз Кантен Фийон Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место. Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 10-е и 11-е места соответственно.