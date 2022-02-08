Ярошенко: «Сегодня у Цветкова был золотой промах. Думаю, он сам всю жизнь будет его так называть»

Двукратный чемпион мира в эстафете Дмитрий Ярошенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты российских биатлонистов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Максим Цветков занял четвертое место, Александр Логинов — 10-й, Эдуард Латыпов — 11-й.

«Главная проблема сегодня — один промах. Как и у других биатлонистов. Тут не только россияне не могут попасть в тройку. Шведы тоже не могут попасть. Для них это какая-то катастрофа, а не Олимпиада. Ни у женщин, ни у мужчин. Ничего не могут сделать. Сегодня у Максима был золотой промах. Думаю, он сам всю жизнь будет его так называть. Если говорить о результатах Логинова, то он должен был, конечно, попадать последний выстрел. Даже если он промахнулся один раз, то последний просто сделал вдогонку. Может, было сильное эмоциональное напряжение. Надо было дорабатывать», — сказал Ярошенко «СЭ».

Француз Кантен Фийон-Майе стал победителем гонки, второе место занял белорус Максим Смольский, норвежец Йоханнес Бе — третий.