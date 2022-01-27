Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:32

Ситуация по организации вылета четырех членов сборной России по биатлону на контроле у Минспорта

Иван Торопцев
Корреспондент

В Министерстве спорта РФ отреагировали на новость о том, что пять представителей сборной России по биатлону не смогли вылететь в Пекин на Олимпиаду вместе с остальной командой.

«Вчера две спортсменки сборной команды по биатлону, а также старший тренер женской команды и массажист по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин. Так как они некорректно заполнили информацию в специальном приложении Оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зеленый QR-код», разрешающий въезд в Пекин.

В настоящее время ситуация по организации вылета четырех членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации. Вчера спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск. Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закрепленном за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от Оргкомитета Игр, спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Сегодня стало известно, что старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин не полетели с остальными представителями национальной команды, поскольку им требуется дополнительное документальное подтверждение ранее перенесенного коронавируса для въезда в Китай. Руководитель сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Игры в Пекине. Вместо него на соревнования отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

0
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Пономарев — о заявлении Варелы: «Наверное, должна быть независимая экспертиза»
В сборной России — первая замена перед Олимпиадой. И, скорее всего, не последняя
Коляда, Трегубов и другие: кто из сборной России заболел коронавирусом перед Олимпиадой
«Если в клубе нормальные люди, то они будут разбираться». Губерниев — о признании Варелы
Губерниев заявил, что биатлонистки Казакевич и Васнецова должны вылететь в Пекин сегодня
У российских саночников не обнаружили коронавирус перед вылетом в Пекин на Олимпиаду
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Валуев назвал кандидатуру Большунова на знаменосца сборной России на ОИ-2022 политически привлекательной
Гусев тренируется в звене с Каюмовым и Семеновым
Тарасова ответила на вопрос, кто должен стать знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады в Пекине
Коляда, Трегубов и другие: кто из сборной России заболел коронавирусом перед Олимпиадой
Губерниев заявил, что биатлонистки Казакевич и Васнецова должны вылететь в Пекин сегодня
У российских саночников не обнаружили коронавирус перед вылетом в Пекин на Олимпиаду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Драчев — о невылете биатлонисток: «Безответственность и разгильдяйство!»

Журова прокомментировала инцидент с недопуском российских биатлонисток на борт самолета
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости