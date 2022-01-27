Ситуация по организации вылета четырех членов сборной России по биатлону на контроле у Минспорта

В Министерстве спорта РФ отреагировали на новость о том, что пять представителей сборной России по биатлону не смогли вылететь в Пекин на Олимпиаду вместе с остальной командой.

«Вчера две спортсменки сборной команды по биатлону, а также старший тренер женской команды и массажист по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин. Так как они некорректно заполнили информацию в специальном приложении Оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зеленый QR-код», разрешающий въезд в Пекин.



В настоящее время ситуация по организации вылета четырех членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации. Вчера спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск. Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закрепленном за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от Оргкомитета Игр, спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Сегодня стало известно, что старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин не полетели с остальными представителями национальной команды, поскольку им требуется дополнительное документальное подтверждение ранее перенесенного коронавируса для въезда в Китай. Руководитель сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Игры в Пекине. Вместо него на соревнования отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.