Драчев — о невылете биатлонисток: «Безответственность и разгильдяйство!»

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался по поводу невылета пяти членов сборной России в Пекин, среди которых биатлонистки — Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

«Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась, и все в итоге добрались до Пекина.

Ладно, заболел Саша Печерский — это очень печально. Нехорошая история, что сборная России поедет на Олимпийские игры без главного сервисмена. Но когда команда едет на Олимпиаду без тренера... В СБР не знали, когда им вылетать в Пекин? Когда и у каких QR-кодов истекает срок? Это несерьезно. Вопросы надо задавать руководству и правлению СБР, которые устроили такой бардак», — цитирует Драчева «Чемпионат».

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине вместе с остальной командой. Вылет старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки. Руководитель сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Игры в Китае. Вместо него на соревнования отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.