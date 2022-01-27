Журова прокомментировала инцидент с недопуском российских биатлонисток на борт самолета

Журова заявила, что у СБР будут проблемы из-за недопуска на борт самолета российских биатлонисток

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась по поводу недопуска представителей олимпийской сборной России по биатлону на самолет из-за проблем с QR-кодами.

«Для меня это удивительно, потому что у всех спортсменов QR-код должен быть — они постоянно летают, у них столько соревнований. Может быть, что-то не сработало в системе. Перед такими стартами, как Олимпиада, все проверяется несколько раз.

Думаю, что СБР за это «прилетит», они же за это отвечают. Сам спортсмен, конечно, тоже должен нести ответственность. Но представители федерации, исполнительный директор должны щепетильно отслеживать такие вещи. Перед Олимпийскими играми надо все нюансы проверять, тем более QR-код на свой же рейс», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекин вместе с остальной командой. Вылет старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки. Руководитель сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Игры в Китае. Вместо него на соревнования отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.