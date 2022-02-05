Сборная России по биатлону лидирует в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине перед последним этапом

Сборная России по биатлону лидирует в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине после трех этапов.

Перед заключительным этапом на второй строчке идет сборная Швеции, которая проигрывает России 17,1 секунды, третье место занимает Франция с отставанием в 17,3 секунды.

На первом этапе за сборную России выступила Ульяна Нигматуллина, второй бежала Кристина Резцова, третьим — Александр Логинов. Заключительный, четвертый этап проведет Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета является первой биатлонной гонкой на Олимпиаде в Пекине.