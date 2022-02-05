Логинов вывел сборную России на первое место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Александр Логинов вывел сборную России на первое место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Логинов удачно отработал на стрельбе из положения стоя, в то время как многие лидеры гонки допустили промахи и отправились на штрафные круги.

После стрельбы из положения стоя Россия лидирует с отрывом в 0,7 секунды от команды США. На третьем месте идет Швеция с отставанием от россиян в 4,6 секунды.

На четвертом этапе за сборную России выступит Эдуард Латыпов.