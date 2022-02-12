Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 13:17

«Наверное, это не его. На сегодняшний день стоило попробовать Бабикова». Резцова — о выступлении Цветкова

Резцова заявила, что не взять Бабикова на Олимпийские игры стало ошибкой
Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Максим Цветков.
Фото Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала четвертое место Максима Цветкова в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Вновь чудовищное невезение, — сказал Резцова «СЭ». - Мне слезно обидно за Макса. Где-то сверху было велено, что Макс должен остаться без медали на этой Олимпиаде. А теперь нужно вспомнить про Бабикова! В этой гонке Антон мог бы ворваться в медали. Он был достоин одного из Олимпийских стартов.

Не взять Бабикова на Олимпийские игры — ошибка, которая нам вернулась. Максим Цветков отлично стреляет, но со скоростью есть проблемы. Бабиков значительнее быстрее его. Очень жаль, что у Цветкова так все получилось. Наверное, это не его. На сегодняшний день вместо Цветкова стоило попробовать Бабикова. Мне бы хотелось, чтобы его попробовали. Возможно, Бабиков сегодня был бы бронзовым призером".

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху в спринте.

Антон Бабиков
Анфиса Резцова
Максим Цветков
12
12
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Вероника Степанова — очень крутая. Как выглядит новая звезда российских лыж
Мама Непряевой поделилась эмоциями от золота в женской эстафете на Олимпиаде
Сборная Германии одержала победу над Китаем на Олимпиаде-2022
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в личном турнире
CAS назвал время объявления решения по делу Валиевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латыпов: «Состояние неплохое, по трассе все хорошо, остальное, конечно... »

«Логинов, сколько можно не использовать свои возможности?» Хованцев об итогах спринта в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости