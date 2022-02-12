Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала четвертое место Максима Цветкова в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Вновь чудовищное невезение, — сказал Резцова «СЭ». - Мне слезно обидно за Макса. Где-то сверху было велено, что Макс должен остаться без медали на этой Олимпиаде. А теперь нужно вспомнить про Бабикова! В этой гонке Антон мог бы ворваться в медали. Он был достоин одного из Олимпийских стартов.

Не взять Бабикова на Олимпийские игры — ошибка, которая нам вернулась. Максим Цветков отлично стреляет, но со скоростью есть проблемы. Бабиков значительнее быстрее его. Очень жаль, что у Цветкова так все получилось. Наверное, это не его. На сегодняшний день вместо Цветкова стоило попробовать Бабикова. Мне бы хотелось, чтобы его попробовали. Возможно, Бабиков сегодня был бы бронзовым призером".

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху в спринте.