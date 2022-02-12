Латыпов: «Состояние неплохое, по трассе все хорошо, остальное, конечно... »
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в спринте на Олимпиаде в Пекине.
— Какое самочувствие сегодня было?
— Состояние неплохое. По трассе все хорошо. Остальное, конечно...
— Есть понимание, что произошло на лежке?
— Пока нет. По моим ощущениям, все было надежно, я все контролировал, казалось бы. Надо смотреть, чтобы составить полную картину.
— Третья гонка прошла сегодня. Какие ощущения от Олимпиады?
— Все хорошо. Мы так же готовимся, настраиваемся. Настроение хорошая. Это биатлон, тут нужно никогда не сдаваться.
— Как оценишь свое физическое состояние?
— В целом хорошее. Но есть куда прибавить. Надеюсь, завтра будет лучше.
Латыпов занял 11-е место в гонке, допустив на рубеже три промаха. В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдет гонка преследования, начало — в 13:45 мск.