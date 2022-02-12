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Сегодня, 13:14

Латыпов: «Состояние неплохое, по трассе все хорошо, остальное, конечно... »

Латыпов заявил, что физическое состояние в спринте на Олимпиаде было неплохое
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в спринте на Олимпиаде в Пекине.

— Какое самочувствие сегодня было?

— Состояние неплохое. По трассе все хорошо. Остальное, конечно...

— Есть понимание, что произошло на лежке?

— Пока нет. По моим ощущениям, все было надежно, я все контролировал, казалось бы. Надо смотреть, чтобы составить полную картину.

— Третья гонка прошла сегодня. Какие ощущения от Олимпиады?

— Все хорошо. Мы так же готовимся, настраиваемся. Настроение хорошая. Это биатлон, тут нужно никогда не сдаваться.

— Как оценишь свое физическое состояние?

— В целом хорошее. Но есть куда прибавить. Надеюсь, завтра будет лучше.

Латыпов занял 11-е место в гонке, допустив на рубеже три промаха. В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдет гонка преследования, начало — в 13:45 мск.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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