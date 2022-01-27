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Сегодня, 11:48

Губерниев заявил, что биатлонистки Казакевич и Васнецова должны вылететь в Пекин сегодня

Мария Куцубеева
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на невылет в Пекин (Китай) пятерых членов сборной России по биатлону, включая спортсменок Ирину Казакевич и Валерию Васнецову.

«Им надо сегодня вылетать, а для этого надо документы оформить. Это форс-мажорная ситуация. У нас каждый день будут во всех командах люди, которые либо заболеют, либо будут еще с какими-то проблемами. Главная задача — вылететь сегодня. Сутки простоя не должны сказаться. Главное, чтобы потом все было хорошо и все были здоровы. Думаю, не должно быть проблем с вылетом. Они не смогут что ли заполнить анкету? Если не получится вылететь сегодня, то я не знаю, что делать с организационным процессом в биатлоне. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине вместе с остальной командой. Вылет старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки. Руководитель сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Игры в Китае. Вместо него на соревнования отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Валерия Васнецова
Дмитрий Губерниев
Ирина Казакевич
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